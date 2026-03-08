Bornova'da 8 Mart Etkinliği: Kadınların Talepleri Sembolik Kapı ile Anlatıldı

(İZMİR) – Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Kadın Komitesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Bornova Büyükpark'ta gerçekleştirildi.

Kadınların yaşadığı sorunların sembolik olarak anlatıldığı etkinlikte, meydanda kurulan kırmızı kapı üzerindeki sorunlar; "dayanışma, örgütlülük, adalet, yaşam hakkı, eşitlik, kamusal bakım, sosyal haklar ve güvenceli çalışma" yazılı anahtarlarla açıldı. Kadın ritim grubunun performans sergilediği etkinlikte, katılımcılar halaylar çekip horonlar tepti.

Etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Işın Sözer, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, belediye çalışanları, dernek temsilcileri ve çok sayıda Bornovalı katıldı. Programda ilk olarak DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Kadın Komitesi adına Gülistan Tilkici basın açıklamasını okudu.

Arzu Çerkezoğlu: "Kadınların örgütlü mücadelesi bu düzeni değiştirecek"

Etkinlikte konuşan Arzu Çerkezoğlu, kadınların yüzyıllardır eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele ettiğini belirterek, bu durumun çalışma hayatında açık biçimde sürdüğünü ifade etti. İşe alım sürecinden itibaren kadınların daha düşük ücretler, güvencesiz ve esnek çalışma koşullarıyla karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Çerkezoğlu, bakım yükünün büyük ölçüde kadınların üzerine bırakıldığını söyledi.

Kadınların eşit işe eşit ücret, güvenli çalışma koşulları ve sosyal haklar için birlikte mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması, bakım yükünün kamusal politikalarla paylaşılması ve kadına yönelik şiddetin son bulması için mücadelemizi büyütüyoruz" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılması ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerektiğini de vurgulayan Çerkezoğlu, uluslararası düzeyde iş yerinde şiddet ve tacize karşı ILO 190 sayılı sözleşmesinin onaylanmasının önemine dikkat çekti.

Kadın mücadelesi ile emek mücadelesinin kesiştiği noktada güçlü bir toplumsal değişim potansiyeli bulunduğunu ifade eden Çerkezoğlu, tüm kadın işçilere örgütlenme çağrısı yaptı. Çerkezoğlu, "Evde, işte emeğiyle hayatı var eden tüm kadınları sendikalı olmaya ve örgütlü mücadelede yer almaya çağırıyoruz. Tut elimden, örgütlen diyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlar varsa umut var, DİSK varsa umut var" diye konuştu.

Duygu Bölük: "Kadın meselesi bir demokrasi ve eşit yurttaşlık meselesidir"

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, emek ve hak mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Kadınların tarih boyunca emekleriyle toplumsal hayatın her alanında var olduğunu belirten Bölük, buna rağmen eşit işe eşit ücret alamadıklarını, karar mekanizmalarında yeterince temsil edilmediklerini ve şiddetin gölgesinde yaşamaya zorlandıklarını söyledi.

"Bir ülkede kadınlar özgür değilse o ülke özgür değildir. Kadınlar güvende değilse o ülke güvenli değildir" diyen Bölük, kadın haklarının siyasi tartışmaların değil insan haklarının konusu olduğunu vurguladı. Bornova Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatta ve çalışma yaşamında daha güçlü yer alması için projeler geliştirdiklerini belirten Bölük, belediyedeki müdürlüklerin önemli bir bölümünün kadın yöneticiler tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Bölük, yerel yönetim olarak kadın istihdamını artırmak, şiddetle mücadelede kararlı politikalar uygulamak ve kadınların yaşamın her alanında eşit şekilde yer alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi."

Bölük, "Eşitlik bir lütuf değil, haktır. Kadınların özgür ve eşit olduğu bir Türkiye mümkün. Biz de bu mümkün olanı gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Dayanışma ve mücadele mesajı

Etkinlik boyunca kadınların dayanışmasını simgeleyen sloganlar atılırken, müzik ve ritim performanslarıyla meydanda coşkulu bir atmosfer oluştu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen buluşma, kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini birlikte büyütme kararlılığını vurgulayan mesajlarla sona erdi.