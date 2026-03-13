Bornova'da 8 Mart Haftası Kadınların Hikâyeleriyle Sahneye Taştı - Son Dakika
Bornova'da 8 Mart Haftası Kadınların Hikâyeleriyle Sahneye Taştı

13.03.2026 11:18
Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hafta boyunca sanat, kültür ve dayanışma temalı etkinliklerle dolu bir program gerçekleştirdi. Fotoğraf sergilerinden tiyatro oyunlarına uzanan etkinliklerde kadınların yaşam hikâyeleri, mücadeleleri ve dayanışma ruhu Bornova’nın farklı kültür merkezlerinde sanat aracılığıyla görünür kılındı.

Program kapsamında "Bizim Hikayemiz: Bornova'nın Kadın Hikayeleri" fotoğraf sergisi, "Havva – Değişecek Bu Hikaye" tiyatro oyunu ve ÇYDD İzmir Şubesi'nin desteğiyle sahnelenen "Can Kırıkları" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

8 Mart etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde açılan "Bizim Hikayemiz: Bornova'nın Kadın Hikayeleri" adlı fotoğraf sergisi, Bornova'da yaşayan kadınların hayatlarına, emeklerine ve üretimlerine odaklanan kareleri sanatseverlerle buluşturdu.

18 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergide farklı yaşlardan ve mesleklerden kadınların hikayeleri fotoğraflar aracılığıyla anlatılıyor.

"Havva – Değişecek Bu Hikaye"

8 Mart etkinlikleri kapsamında sahnelenen bir diğer etkinlik ise "Havva – Değişecek Bu Hikaye" adlı tiyatro oyunu oldu. Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde sahnelenen oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Oyuncu ve yazar Sinem Koşar tarafından yazılıp sahnelenen, yönetmenliğini Arif M. Güney'in üstlendiği tek kişilik oyun, toplumun dayattığı kalıplara karşı kendi hayatını kurmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Oyun, Vüs'at O. Bener'in "Havva" öyküsünden ve Irmak Zileli'nin "Son Bakış" romanındaki karakterlerden esinlenerek oluşturuldu.

Kadınların yaşam mücadelesini umut ve direniş temasıyla sahneye taşıyan oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Hepimiz oyundayız": Can Kırıkları

8 Mart etkinlikleri kapsamında Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi de önemli bir tiyatro etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesinin desteğiyle, "Hepimiz Oyundayız" sloganıyla sahnelenen "Can Kırıkları" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Kadınların yaşam mücadelelerini ve toplumsal eşitsizlikleri sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı.

"Eşit bir gelecek için birlikte mücadele edeceğiz"

8 Mart etkinliklerinin sadece bir kutlama değil aynı zamanda toplumsal farkındalık çağrısı olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki emeğine dikkat çekerek, "Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum hepimizin sorumluluğudur. Bornova Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu etkinlikler, dayanışmanın ve eşitlik mücadelesinin bir parçasıdır.Kadınların hikayeleri aynı zamanda toplumun hikayesidir. Bornova'da eşitlik, dayanışma ve özgürlük mücadelesinin sesi sanatla, kültürle ve dayanışmayla yükselmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

