Bornova'da Kentin Dijital İkizi Üzerinden Altyapı Çalışmaları Değerlendirildi

09.04.2026 09:49  Güncelleme: 10:39
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU ve Gediz Elektrik yetkilileriyle bir araya gelerek altyapı çalışmalarını dijital ikiz üzerinden değerlendirdi. Toplantıda, vatandaşların mağdur olmaması için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU ve Gediz Elektrik yetkilileriyle Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi'nde bir araya gelerek kentin dijital ikizi üzerinden altyapı çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda, mevcut ve planlanan altyapı ile asfaltlama süreçlerinin, vatandaşları mağdur etmeden ve trafiği aksatmadan yürütülmesi için koordinasyon vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın dijital ikizi olan Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi'nde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gediz Elektrik Yapı ve Denetim sorumluları katıldı. Toplantıda, Bornova'nın dijital ikizi üzerinden haritalar kullanılarak detaylı tespitler yapıldı. İlçede devam eden altyapı çalışmaları, mevcut eksiklikler, planlanan yatırımlar ve bu çalışmaların ardından gerçekleştirilecek asfaltlama süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, altyapı ve sonrasındaki yol çalışmalarının; vatandaşları mağdur etmeyecek, güvenliği önceleyen ve trafik akışını aksatmayacak biçimde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlar arası iletişim, iş birliği ve koordinasyonun artırılması konusunda ortak görüş birliğine varıldı.

"Bilimsel veriyle planlı ve hızlı ilerleyeceğiz"

Başkan Ömer Eşki, dijital ikiz teknolojisinin sağladığı veri temelli planlamanın önemine dikkat çekerek, "Bornova'da altyapıdan üstyapıya kadar tüm süreçleri bilimsel verilerle yönetiyoruz. Amacımız; çalışmaları en kısa sürede tamamlamak, kent yaşamını aksatmadan kalıcı çözümler üretmek ve kurumlar arası güçlü koordinasyonla Bornova'yı daha yaşanabilir hale getirmek" dedi.

Kaynak: ANKA

