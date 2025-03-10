Bornova'da 'Arkeoloji ve Müzecilik' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Bornova'da 'Arkeoloji ve Müzecilik' Söyleşisi Düzenlendi

Bornova Belediyesi ve Uluslararası Müzecilik Derneği iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, Bornova'nın müze altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası standartlara ulaşılması hedefleri paylaşıldı. Etkinlikte uzman isimler, İzmir'in arkeolojik zenginlikleri ve müzecilik konularında sunumlar yaptı.

10.03.2025 11:58  Güncelleme: 13:28
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve Uluslararası Müzecilik Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Arkeoloji ve Müzecilik" söyleşisi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleşti. Alanında uzman isimleri bir araya getiren etkinlikte, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentin müze altyapısını güçlendirmek ve uluslararası müzecilik standartlarına ulaşmasını sağlamak için hayata geçirilen projeleri paylaştı.

Söyleşiye katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, müzelerin bir kentin gelişmişlik göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen kriterler arasında müze sayısı ve müze başına düşen ziyaretçi sayısı da yer alır. Bornova'yı bir müzeler kenti haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görev sürem boyunca dünyanın her yerinden insanların gelip ziyaret edebileceği müzeler kazandırmak en büyük hedefim" diye konuştu.

Arkeolojiden Osmanlı eserlerine uzanan bir söyleşi

Uzman Arkeolog Elif Erginer'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, üç farklı sunum yapılırken, Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, İzmir'in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihine ışık tutan kazılar hakkında bilgi verdi. Tarihçi Prof. Dr. Engin Berber, müzeciliğin daha çeşitli tematik alanlara yayılması gerektiğini vurgularken, Sakız Adası Antik Eserler Müzesi Osmanlı Eserleri Uzmanı Vassili Ayannides, adada sergilenen Osmanlı dönemine ait lüle taşı koleksiyonunu tanıttı.

Bornova'nın kültürel geleceği için ortak vizyon

Söyleşi, Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav, Konak Belediyesi eski başkanlarından Sema Pekdaş, arkeologlar, sanat tarihçileri ve müzeciliğe ilgi duyan Bornovalılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bornova Belediyesi, müzecilik çalışmalarını genişleterek kültürel mirası daha erişilebilir hale getirme vizyonuyla ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da 'Arkeoloji ve Müzecilik' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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