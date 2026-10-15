Bornova\'da Başkan Eşki\'nin katıldığı fırın ve kaldırım denetiminde ceza kesildi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, fırın ve kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bizzat katıldığı ve gece yarısı başlayıp günün ilk ışıklarına kadar süren operasyonda, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı, yaya geçişini engelleyen materyaller tek tek temizlendi.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzeni ve halk sağlığını korumak amacıyla büyük bir denetim seferberliği başlattı. Kazım Karabekir Caddesi'nden start alan ve Mustafa Kemal Caddesi boyunca Bayraklı sınırına kadar uzanan operasyonda, ilçenin ana damarları mercek altına alındı. Gece yarısı başlayan denetimlerde, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir kentte yaşaması için tavizsiz bir çalışma yürütüldü.

HEM HİJYEN HEM DÜZEN: FIRINLAR VE KALDIRIMLAR DENETLENDİ

Zabıta ekipleri, bir yandan vatandaşların temel gıda hakkını korumak için fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat kontrolleri yaparken, diğer yandan yaya hakkını gasbeden kaldırım işgallerine müdahale etti. İki büyük cadde boyunca yayaların yürüyüş alanını kapatan, geçişleri zorlaştıran duba, flama, bayrak ve benzeri tüm reklam/bariyer materyalleri tek tek toplanarak kaldırıldı. Kurallara uymayan fırın ve esnafa gerekli uyarılar yapılırken, ihlalde ısrar eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

"VATANDAŞIMIZA ÖZGÜR KALDIRIMLARI TESLİM EDENE KADAR SAHADAYIZ"

Günün ilk ışıklarını denetim sahasında karşılayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, operasyonun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana yaya hakları ve kent disiplini konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Eşki, şunları söyledi:

"Güneşin ilk ışıklarını Bayraklı sınırında karşıladık. Manisa Kavşağı'ndan başlayarak buraya kadar tüm işgal alanlarını temizledik; ana cadde üzerinde vatandaşlarımızın geçişine engel olan tüm noktaları ortadan kaldırarak geldik. Bir yandan da fırın denetimlerimizi gerçekleştirdik. Sevinerek görüyoruz ki geçmişe nazaran fırınlarımız kendini daha çok toparlamış ve çok daha dikkatli hareket ediyor. Bu bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Kentimizdeki denetimler kesintisiz ve sıklıkla devam edecek. Ta ki vatandaşlarımızın önüne engel çıkaran tüm unsurları tamamen ortadan kaldırıp, onlara özgür kaldırımları teslim edene kadar sokakta ve görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."