Bornova'da Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde Dokuma Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde Dokuma Atölyesi

11.01.2026 09:55  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde düzenlenen ebeveyn atölyelerinde çocuklara yönelik dokuma atölyesi gerçekleştirdi. Minikler, ebeveynleri ile birlikte kilim dokuyarak geleneksel sanatı tanıdı ve el becerilerini geliştirdi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde düzenlenen ebeveyn atölyeleri kapsamında, çocuklara yönelik dokuma atölyesi gerçekleştirildi. Minikler, ebeveynleriyle kilim dokuma çalışmaları yaparak hem el becerilerini geliştirdi hem de geleneksel dokuma sanatıyla tanıştı.

Atölye çalışmasında çocuklar, renkli ipler ve basit dokuma tezgahlarıyla kilim dokudu. Etkinlik, çocukların motor becerilerini, dikkat ve yaratıcılıklarını desteklerken aile–çocuk bağını güçlendiren keyifli anlara sahne oldu.

9 mahallede 3–6 yaş grubuna ücretsiz hizmet

Bornova Belediyesi'nin Naldöken, Evka 3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar mahallelerinde bulunan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, 3–6 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Merkezlerde uzman eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü yarım gün süreyle eğitim ve oyun temelli etkinlikler düzenleniyor.

Başkan Eşki: "Üreten, paylaşan ve mutlu çocuklar yetiştiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atölyelerin çocukların gelişimine çok yönlü katkı sağladığını belirterek, "Çocuklarımızın erken yaşta üretimle, sanatla ve aileleriyle birlikte öğrenmeyle buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizde hem çocuklarımızı destekliyor hem de aileleri sürecin doğal bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde Dokuma Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 11:44:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Bornova'da Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde Dokuma Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.