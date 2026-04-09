Bornova'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Bornova'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bornova\'da Dolandırıcılık Operasyonu
09.04.2026 11:24
Uşak Belediye Başkanı ile bağlantılı 4 kişi, dolandırıcılık ve sahtecilik nedeniyle gözaltına alındı.

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili bir süre önce açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uşak Belediye Başkanı ile ilişkili olduğu iddia edilen bir şahsın, Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönünde haber ve paylaşımların açık kaynaklarda yer aldığı belirlenmiştir. Söz konusu paylaşımlar ihbar kabul edilerek yapılan çalışmalar neticesinde; ilgili şahsın kimliği tespit edilmiş. A.A. isimli şahıs ile birlikte konu ile bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bu kapsamda polis ekipleri bu sabah, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V..İ.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A.'nın 22 Eylül 2025'te Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildiğine yer verildi. Şüphelilerin, SGK Uzmanlık Raporu'nda sorumluluğu bulundukları tespit edildiği ve 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bornova'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bornova'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
