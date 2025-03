Bornova'da Down Sendromlular Günü'nde Duygu Dolu Anlar

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde Büyük Park'taki Artı 1 Down Kafe'yi ziyaret ederek down sendromlu gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden, hediyeler dağıtan ve "Tıpkı Sizin Gibiyiz Artı 1 Farkla" yazılı pastayı onlarla birlikte kesen Eşki, duygusal anlar yaşadı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Artı 1 Down Kafe'yi ziyaret etti. Büyük Park'taki kafede çalışan down sendromlu gençlerle bir araya gelen Başkan Eşki, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi ve hediyeler dağıttı. Günün anlam ve önemine uygun olarak hep birlikte "Tıpkı Sizin Gibiyiz Artı 1 Farkla" yazılı pastayı kestiler.

"Üzülme, Ekrem Başkan çıkacak ve her şey çok güzel olacak"

Ziyaret sırasında oldukça samimi ve duygu dolu anlar yaşandı. Kafenin çalışanlarından Barış Demirel, hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için üzgün olduğunu dile getirdi. Barış, Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken Başkan Eşki de ona moral vererek "Üzülme, Ekrem Başkan çıkacak ve her şey çok güzel olacak" dedi.

"Engelleri sevgiyle aşıyoruz"

Down Kafe'nin engellerin sevgiyle aşıldığı bir dayanışma merkezi olduğunu belirten Başkan Eşki, "Bu kafe sadece bir işletme değil, sevginin, emeğin ve dayanışmanın simgesi. Down sendromlu gençlerimiz burada hayatın içinde yer alıyor, kendi ayakları üzerinde duruyor. Onların mutluluğu, hepimizin mutluluğu" diye konuştu.