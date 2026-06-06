Fenerbahçe\'nin toplam borcu belli oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulübün mali durumu da üyelerle paylaşıldı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda sarı-lacivertli kulübün güncel borç rakamı açıklandı.

BORÇ 26 MİLYAR 202 MİLYON LİRA OLARAK DUYURULDU

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, genel kurulda yaptığı sunumda kulübün mali yapısına ilişkin bilgiler verdi. Kesgin, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcunun 26 milyar 202 milyon lira seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE BORÇ 28,7 MİLYAR LİRAYDI

Hulusi Kesgin'in paylaştığı verilere göre, Ali Koç'un başkanlık yaptığı 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 döneminde kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 18 milyar 939 milyon lirasını kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon lirasını ise uzun vadeli borçlar oluşturdu.

SADETTİN SARAN DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan Sadettin Saran döneminde ise borç rakamında gerileme yaşandığı belirtildi. Açıklanan verilere göre kısa vadeli borçlar 17 milyar 205 milyon liraya, uzun vadeli borçlar ise 8 milyar 997 milyon liraya düştü. Böylece kulübün toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.

2,5 MİLYAR LİRAYI AŞAN AZALMA

Paylaşılan mali verilere göre Fenerbahçe'nin toplam borcu, Ali Koç dönemindeki 28 milyar 710 milyon liralık seviyeden 26 milyar 202 milyon liraya geriledi. Böylece yaklaşık 2,5 milyar liralık bir düşüş yaşandığı görüldü.