Bornova’da 19 Mayıs coşkusu gençlerle başladı

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Festivali, Küçükpark Meydanı'nda gençlerin yoğun katılımıyla başladı. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte gençler, müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Festivali'nin açılışı, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada'nın konseriyle gerçekleştirildi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte gençler, müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı. Alternatif müzik performanslarının sahne aldığı festivalde katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival kapsamında Bornova Belediyesi'nin desteklediği genç müzik grupları ile Bornova ve İzmir'den sanatçılar sahne almaya devam edecek. Etkinlik programında; 15 Mayıs saat 20.30'da Zoza, 16 Mayıs saat 20.30'da Kozmonot, 18 Mayıs saat 20.00'de DJ Olcay Fidan ve 18 Mayıs saat 21.00'de Fondip sahne alacak.

"BORNOVA GENÇLİĞİN VE SANATIN KENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik olmadığını belirterek gençlerin sanat üretimlerine alan açmayı önemsediklerini söyledi. Eşki, Bornova'nın gençliğin, sanatın ve özgür ifadenin merkezi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, genç müzisyenlerin kendi kentlerinde sahne almasının çok değerli olduğunu ifade etti.

KÜÇÜKPARK'TA BEŞ GÜN BOYUNCA MÜZİK VE DAYANIŞMA ATMOSFERİ

Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, alternatif rock ve elektronik müzik performanslarının büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bornova'nın simge noktalarından Küçükpark Meydanı, 19 Mayıs haftası boyunca gençlerin buluşma adresi olacak.