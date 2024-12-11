Bornova'da Fırın Denetimleri: 19 Fırına Ceza, İki Fırın Mühürlendi - Son Dakika
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Bornova'da Fırın Denetimleri: 19 Fırına Ceza, İki Fırın Mühürlendi

Bornova Belediyesi ekipleri, Çamdibi'ndeki 25 fırını denetleyerek hijyen, ruhsat ve gramaj uyumunu kontrol etti. Denetimlerde 19 fırına ceza verilirken, iki fırın mühürlendi. Başkan Eşki, denetimlerin tüm Bornova'da devam edeceğini açıkladı.

11.12.2024 10:23  Güncelleme: 11:28
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ekipleri, Çamdibi'ndeki 25 fırını genel üretim koşulları, ruhsat ve gramaj açısından denetledi. Sabaha karşı saat 04.00'te başlayan ve dört saat süren denetimlere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Denetim yapılan 25 fırından 19'una çeşitli cezalar uygulanırken, iki fırın ise mühürlendi. Başkan Eşki, denetimlerin Bornova'nın tamamında süreceğini belirtti.

Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla Çamdibi bölgesindeki 25 fırını denetledi. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin eşlik ettiği gece yarısı başlayan denetimlerin başında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı. İşletmelerde ruhsat ve ürün gramajı kontrolleri gerçekleştirilirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar ve işlemler yapıldı.

"Birkaç gün içinde Bornova'daki tüm fırınları denetlemiş olacağız"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Eşki, "Sabah saat dört itibarıyla Bornova'daki fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat uygunluğu denetimlerine başladık. Çamdibi'ndeki denetimlerimizi tamamladık, birkaç gün içinde Bornova'daki tüm fırınları denetlemiş olacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak" dedi.

Başkan Eşki, denetimlerin ilçenin diğer bölgelerinde ve farklı gıda üretim alanlarında da devam edeceğini belirterek vatandaşların gıda güvenliği için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Fırın işletmecileri, denetimlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek yapılan kontrolleri desteklediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Fırın Denetimleri: 19 Fırına Ceza, İki Fırın Mühürlendi - Son Dakika

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