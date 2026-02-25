Bornova\'da Heyelan Mağdurları Destek Bekliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle önündeki perde betonu yıkıldıktan sonra tahliye edilen apartmanın sakinleri yetkililerden destek bekliyor.

Eğridere Mahallesi Meşe Sokak'ta 14 Şubat Cumartesi günü etkili olan yağışın ardından apartmanın önündeki perde beton yıkıldı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede apartmanın tahliye edilmesine karar verdi. Apartman sakinleri o günden sonra yakınlarının yanında ya da araçlarında yaşamaya başladı.

"Karşımızda muhatap yok"

Apartman sakinlerinden Murat Kaya, AA muhabirine, sokakta büyük bir heyelanın yaşandığını söyledi.

Yaşanan soruna rağmen muhatap bulamadıklarını ifade eden Kaya, "Altyapının olmamasından dolayı yağmur ve forseptik suları gelip bizim buradaki yeri yıktı. Biz AFAD'a başvurduk. AFAD bize 'Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok, Büyükşehir'e gidin' dedi. Büyükşehir'e gittik, yazıyı aldık. 'Biz dokunamayız, Bornova Belediyesi ilgilenecek.' dedi. Bornova Belediyesi'ne gittik, bir türlü başkana ulaşamıyoruz." dedi.

Kaya, kent yöneticilerinin apartman sakinleri için bir çalışma yapmadığını, bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Yetkililerin kendilerine bilgi vermediğini dile getiren Kaya, "Şu an o kadar mağduruz. Biz vatandaş değil miyiz? Ekipler gelip bakıyor. Bize bir iki şey söyleyip gidiyor. Karşımızda muhatap yok. Eve yaklaşmayın, girmeyin diyorlar. Bu ne kadar daha böyle sürecek. Kaldık böyle." diye konuştu.

"Bornova Belediyesi 3 gündür gelecek, gelmediler"

Sıddık Kaya ise 14 Şubat'tan bu yana binada yaşayan 25 kişinin sokakta kaldığını aktardı.

AFAD'ın bölgeye 2 kez gelip rapor yazdığını anlatan Kaya, "Belediyeye rapor yazdı ama bunun sonucunu alamadık. Bornova Belediyesi 3 gündür gelecek, gelmediler. Bugün de bekliyorum, başkan gelecek, o da gelmedi. Bıraksalar ben yapacağım. Binam tehlikede. Belediye bize 'sen kendi önlemini al' demiyor. Dese ben önlemimi alacağım. Ben yapabilirim." şeklinde konuştu.

Funda Kaya da evlerine girmeye korktuklarını, yaşamlarını arabada sürdürdüklerini anlattı.

Kendilerine sahip çıkan kimsenin olmadığını belirten Funda Kaya, "Yetkililere sesleniyoruz. ya bir çare bulsunlar ya da bıraksınlar biz yapalım." dedi.