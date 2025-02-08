Bornova'da 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisi Sanatseverler ile Buluşuyor - Son Dakika
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Bornova'da 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisi Sanatseverler ile Buluşuyor

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Bornova Belediyesi'nin Galeri Hamam Sanat'ta düzenlediği 'Küçük İşler Büyük İmzalar' sergisi, Türk resim tarihinin usta sanatçılarına ait daha önce sergilenmemiş eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 15 Şubat 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

08.02.2025 10:21  Güncelleme: 12:57
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin sanat hayatına kazandırdığı Galeri Hamam Sanat, sanatseverleri Türk resim tarihinin en büyük ustalarıyla buluşturan "Küçük İşler Büyük İmzalar" sergisine ev sahipliği yapıyor. Dramalılar Köşkü'nün restore edilen tarihi hamam binasında açılan sergi, mekanın tarihi dokusuyla birleşerek büyük ilgi gördü. 15 Şubat'a kadar açık kalacak sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

15 Aralık 2024'te açılan sergide, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu'ndan seçilen bu eserler, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla, Avni Arbaş gibi Türk resim tarihine damga vurmuş sanatçıların daha önce sergilenmemiş küçük ebatlı eserleri ve desen çalışmaları yer alıyor. Altan Altın, eşi Lütfiye Altın ile birlikte büyük ustaların eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Ömer Eşki: "Bornova, sanatın kalbinin attığı yer olacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak,"Sanatı desteklemek, kentin ruhunu beslemek demektir. Bornova Belediyesi olarak sanata ve sanatçılara desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Dramalılar Köşkü'nün tarihi hamamını sanata kazandırarak açtığımız Galeri Hamam Sanat, sanatseverler için özel bir merkez olacak. 'Küçük İşler Büyük İmzalar' sergisi ile ustaların daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerini Bornova'da sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar

Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Cevat Dereli, Süleyman Şahin, Fikret Mualla, Habib Gerez, Habib Aydoğdu, Hasan Kavruk, Hüseyin Baban, İbrahim Balaban, Kayıhan Keskinok, Leyla Gamsız, Mürşide İçmeli, Necdet Kalay, Nejad Melih Devrim, Nevzat Akoral, Nüzhet İslimyeli, Selim Turan, Şadan Bezeyiş, Şefik Bursalı, Şeref Akdik, Şeref Bigalı, Teymur Ağalıoğlu, Turgut Atalay, Ümmet Karaca ve Yaşar Yeniceli.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisi Sanatseverler ile Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisi Sanatseverler ile Buluşuyor - Son Dakika
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