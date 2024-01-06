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Bornova'da kumar operasyonu: 41 kişi yakalandı, 263 bin 425 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Bornova'da kumar operasyonu: 41 kişi yakalandı, 263 bin 425 TL ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 41 kişi yakalandı, şüphelilere toplam 263 bin 425 TL idari para cezası kesildi. Hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem yapılan Ö.E.'nin 71'inci kez mühür bozduğu belirtildi.

Bornova\'da kumar operasyonu: 41 kişi yakalandı, 263 bin 425 TL ceza kesildi
06.01.2024 - 14:05,
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İZMİR'in Bornova ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 41 kişi yakalandı, şüphelilere toplam 263 bin 425 TL idari para cezası kesildi. Hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem yapılan Ö.E.'nin 71'inci kez mühür bozduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün, kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 41 kişi yakalandı. Bu kişilere, toplam 263 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. İşletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Kahvehaneyi işleten Ö.E. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem yapıldı. Ö.E.'nin 71'inci kez mühür bozduğu öğrenildi.

Bu arada yakalanan şüphelilerden Selçuk S.'nin 'hırsızlık' suçundan arandığı kaydedildi. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Bornova, İzmir, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da kumar operasyonu: 41 kişi yakalandı, 263 bin 425 TL ceza kesildi - Son Dakika
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