Bornova\'da kumar oynayan 161 kişiye 1 milyon TL ceza

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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 161 kişiye, toplam 1 milyon 34 bin 425 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Gökdere Mahallesinde iki işletmede kumar oynatıldığını belirledi.

Ekipler, kumar oynarken yakalanan 161 kişiye toplam 1 milyon 34 bin 425 bin lira para cezası uyguladı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu.

İşletme sahipleri Y.Y. ve D.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.