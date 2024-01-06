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Bornova'da kumar oynayan 41 kişiye 263 bin 425 lira ceza - Son Dakika
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Bornova'da kumar oynayan 41 kişiye 263 bin 425 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 41 kişiye toplamda 263 bin 425 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynayan kişilere ceza uygulanırken, kumar malzemelerine de el konuldu. Ayrıca, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, başka bir şüpheli ise aranması bulunan suçlu olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Bornova\'da kumar oynayan 41 kişiye 263 bin 425 lira ceza
06.01.2024 - 13:06,
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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 41 kişiye, 263 bin 425 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine baskın düzenledi.

Ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynayan kişilere toplam 263 bin 425 liralık ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Bir şüpheli hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca yapılan sorgulama sonucunda bir suçtan arandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Yaka Mahallesi, İzmir, Yakalama, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da kumar oynayan 41 kişiye 263 bin 425 lira ceza - Son Dakika
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