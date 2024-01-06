Bornova\'da kumar oynayan 41 kişiye 263 bin 425 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 41 kişiye, 263 bin 425 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine baskın düzenledi.

Ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynayan kişilere toplam 263 bin 425 liralık ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Bir şüpheli hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca yapılan sorgulama sonucunda bir suçtan arandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.