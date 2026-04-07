Bornova'da Kütüphane Haftası Coşkusu… Çocuklar Öğreniyor, Kent Kitapla Buluşuyor

Kütüphane Haftası 2026 etkinlikleri, Bornova Belediyesi tarafından 30 Mart ile 11 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinlikler, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Sayra & Çınar Vakfı ve Dil Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Program kapsamında özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler

Hafta boyunca düzenlenen ilk etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi. "Nesi Var?" başlıklı söyleşide Lale Sanem Şekercioğlu, Atatürk Kitaplığı'nda 9 yaş grubuna yönelik interaktif bir buluşma gerçekleştirdi. "Çocuklarla Felsefe Atölyesi"nde Aydın Şimşek, 7-9 yaş grubundaki çocuklarla düşünmeye dayalı etkinlikler yaptı.

"Ne Kadar Türkçe?/Savşöz" söyleşisinde Gürsel Gezen, Abdullah Bolulu ve Dürüye Ayvildiz, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Türkçe dil bilgisi ve dil öğrenimi üzerine önemli bilgiler paylaştı. "Düşünme Atölyesi"nde Sümeysra Ağaoğlu, 5-9 yaş grubuna yönelik düşünme becerilerini geliştiren çalışmalar yaptı."

"Müzisyenler Köyü Kitabı & Masal Dinletisi"nde Özge Sarıkurt, müzisyenlerin hikayelerini çocuklarla buluşturdu. "Düş Zamanı Masalları" etkinliğinde ise Sıla Topçam, 8-10 yaş grubuna yönelik masal dinletisi gerçekleştirdi. Etkinlik için kayıtlar 0 232 999 29 29/2233 numaralı telefondan alındı."

11 Nisan'da büyük şenlik: Atatürk Kitaplığı'nda buluşma

Kütüphane Haftası etkinlikleri, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Kitaplığı'nda düzenlenecek "Sayra-Çınar Vakfı 62. Kütüphane Haftası Şenliği" ile sona erecek. Şenlikte; keyifli atölyeler, eğlenceli oyunlar, Zumba Kids etkinliği, yüz boyama, sürpriz hediyeler ve lezzetli atıştırmalıklar katılımcıları bekliyor.

"Kitapla büyüyen nesiller geleceğimizi aydınlatır"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kütüphane Haftası etkinlikleriyle ilgili değerlendirmede, çocukların kitapla erken yaşta buluşmasının önemine dikkati çekerek, "Kütüphaneler sadece kitap okunan yerler değil, aynı zamanda öğrenmenin ve paylaşmanın merkezidir. Çocuklarımızın bu ortamda büyümesi, geleceğimiz adına en büyük kazançtır" dedi.

Kitap, öğrenme ve eğlence bir arada

Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de düşünsel gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken, kentte kitap ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmaya da katkı sağlıyor.