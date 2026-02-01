Bornova'da "Mutfakta Bilim" Temasıyla 4 Günlük Keşif Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da "Mutfakta Bilim" Temasıyla 4 Günlük Keşif Yolculuğu

01.02.2026 10:53  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutfakta Bilim' temalı Kış Bilim Kampı, 27-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler çeşitli bilim alanlarında deneyler ve atölyelerle bilimi eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Mutfakta Bilim" temalı Kış Bilim Kampı, yarı yıl tatilindeki öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Dört gün süren kampta çocuklar; astronomiden kimyaya, matematikten teknolojiye birçok alanda deneyler ve atölyelerle bilimi öğrendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bilimi çocukların günlük yaşamının parçası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediyesi'ne bağlı Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından düzenlenen "Mutfakta Bilim" temalı Kış Bilim Kampı 2026 tamamlandı. Dört gün süren kampta, 27–30 Ocak tarihleri arasında bilim meraklısı çocukları bir araya getirdi.

Bilimin farklı alanları atölyelerle deneyimlendi

Kamp boyunca astronomi, biyoloji, fizik, paleontoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanlarında deneyler, sunumlar ve uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Yiyeceklerin kimyası, tariflerin matematiği, canlıların besinleri, sebzelerin kökeni gibi başlıklarda bilgiler edindi.

Genç kaşifler bilimle eğlenerek öğrendi

Ücretsiz olarak düzenlenen Kış Bilim Kampı'na 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Dört gün süren programda öğrenciler hem eğlendi hem de bilimin temel kavramlarını deneyerek keşfetme fırsatı buldu.

"Bilimle büyüyen bir nesil için çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kış Bilim Kampı'nın çocukların analitik düşünme ve merak duygusunu geliştirdiğini vurgulayarak, "Bilimi çocuklarımızın hayatının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Merak eden, sorgulayan ve üreten bir nesil Bornova'nın geleceğini aydınlatacak." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 'Mutfakta Bilim' Temasıyla 4 Günlük Keşif Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova'da "Mutfakta Bilim" Temasıyla 4 Günlük Keşif Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.