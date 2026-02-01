Bornova'da "Mutfakta Bilim" Temasıyla 4 Günlük Keşif Yolculuğu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Mutfakta Bilim" temalı Kış Bilim Kampı, yarı yıl tatilindeki öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Dört gün süren kampta çocuklar; astronomiden kimyaya, matematikten teknolojiye birçok alanda deneyler ve atölyelerle bilimi öğrendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bilimi çocukların günlük yaşamının parçası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediyesi'ne bağlı Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından düzenlenen "Mutfakta Bilim" temalı Kış Bilim Kampı 2026 tamamlandı. Dört gün süren kampta, 27–30 Ocak tarihleri arasında bilim meraklısı çocukları bir araya getirdi.

Bilimin farklı alanları atölyelerle deneyimlendi

Kamp boyunca astronomi, biyoloji, fizik, paleontoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanlarında deneyler, sunumlar ve uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Yiyeceklerin kimyası, tariflerin matematiği, canlıların besinleri, sebzelerin kökeni gibi başlıklarda bilgiler edindi.

Genç kaşifler bilimle eğlenerek öğrendi

Ücretsiz olarak düzenlenen Kış Bilim Kampı'na 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Dört gün süren programda öğrenciler hem eğlendi hem de bilimin temel kavramlarını deneyerek keşfetme fırsatı buldu.

"Bilimle büyüyen bir nesil için çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kış Bilim Kampı'nın çocukların analitik düşünme ve merak duygusunu geliştirdiğini vurgulayarak, "Bilimi çocuklarımızın hayatının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Merak eden, sorgulayan ve üreten bir nesil Bornova'nın geleceğini aydınlatacak." diye konuştu.