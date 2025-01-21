Bornova'da 'Okul Yolu' Yenileme Çalışmaları Başladı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte 'Okul Yolu' olarak bilinen Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı.

Yeni yola ilk asfalt serimi Bornova Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilince, bu okuldan mezun olan Bornova Belediyesi Başkanlığı, İzmir Milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği yapmış olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın'ın da çalışmaları yerinde takip etti. Kendi eğitim gördükleri dönemde yaşadıkları okula ulaşımın zorluklarını hatırlatan iki isim, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye pek çok sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi yetiştirmiş olan BAL'a ve çevresindeki çok sayıda okula katkı sağlayacak çalışma için teşekkür etti.

"Hem bölge trafiğini rahatlatacak hem de çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak"

Bornova Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, Bornova Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okula ve alışveriş merkezine ulaşımı sağlayan Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı. Eşki, "Bornova Anadolu Lisesi'nin önündeyiz ve buranın asfalt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu okula değer veren, burada eğitim görmüş çok değerli isimlerle bir araya gelmek bizleri mutlu etti. Hem bölge trafiğini rahatlatacak hem de çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bu projeyi hayata geçirmek bizim için büyük bir onur" diye konuştu.