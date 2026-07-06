Bornova'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika
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Bornova'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

06.07.2026 14:57  Güncelleme: 16:12
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İzmir Bornova'da bir restoran karşısında çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına belediyenin tankerleri ve orman gönüllüleri de destek verdi.

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir restoranın karşısında çıkan ot yangını, İzmir İtfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara dağıttığı su tankerleri ile orman gönüllüleri de destek verdi.

İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde saat 11.45 sıralarında bir restoranın karşısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Yangına kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarıyla da yoğun şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında konuşlandırdığı 601 yangın tankerinden Çiçekli Mahallesi'nde bulunan tanker ile orman gönüllüleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alınarak, çevredeki yapılara sıçraması da engellendi. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika

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