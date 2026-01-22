Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova'nın En Yoğun Güzergâhlarından Birini Çağdaş Bir Kent Aksına Dönüştürdük" - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova'nın En Yoğun Güzergâhlarından Birini Çağdaş Bir Kent Aksına Dönüştürdük"

22.01.2026 11:44  Güncelleme: 12:46
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınar Caddesi'ndeki yol yapım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Caddede yapılacak olan Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı 23 Ocak'ta gerçekleşecek.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Pınarbaşı'nda incelemelerde bulundu. Yol, kaldırım, kavşak, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle baştan sona yenilenen Pınar Caddesi'nde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Eşki, 23 Ocak Cuma günü Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adını yaşatacak heykelin açılışının yapılacağını açıkladı.

Kemalpaşa Caddesi'nden Pınarbaşı merkezine uzanan ve bölgenin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Pınar Caddesi, Bornova Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla modern bir kent caddesine dönüştürüldü. Başkan Ömer Eşki, yol ve kaldırım düzenlemeleriyle birlikte kavşak yenileme, çağdaş ışıklandırma sistemi ve peyzaj uygulamalarının tamamlandığını belirterek, bölgenin çehresinin tamamen değiştiğini vurguladı. Özellikle düğün salonlarının bulunduğu alanda yol, kaldırım ve kavşak düzenlemelerinin bütüncül bir planlama anlayışıyla ele alındığını ifade etti.

"Pınarbaşı artık daha aydınlık, daha güvenli"

Pınar Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları yerinde gören Başkan Eşki, "Bornova Pınarbaşı'ndayız. Bornova'nın en güzel yerlerinden birindeyiz. Burası daha önce trafik ve ışıklandırma ile ilgili ciddi problemleri olan bir alandı. Uzun süreden beri yürüttüğümüz çalışmalar neticesini verdi. Artık trafikle ilgili gerekli bütün düzenlemeler yapıldı. Işıklandırma konusunda da yoğun bir emek verdik ve onun da sonuna geldik. Yakında burası, sizin de gördüğünüz gibi, çok daha aydınlık ve çok daha güzel bir yer haline gelecek" diye konuştu.

Şampiyonun adı Pınar Caddesi'ne anlam katacak

Yapılan altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını anlamlı bir eserle taçlandırmak istediklerini vurgulayan Başkan Eşki, Pınarbaşı Meydanı'nda Türkiye'nin en yüksek Naim Süleymanoğlu heykelinin açılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Bu yaptığımız yolun, kavşağın ve aydınlatmanın neticesinde bir taç olarak buraya bir değerimizi daha eklemek istedik. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmuş, ömrünü Türk ismini korumaya, Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaya ve İstiklal Marşı'nı okutmaya adamış; Bulgaristan'da yaşanan zulmü ve soykırımı tüm dünyaya anlatmak için yollara düşmüş büyük bir kahramanı, hepimizin 'Cep Herkülü' dediği milli kahramanımız Naim Süleymanoğlu'nu burada anmak ve yaşatmak istedik."

23 Ocak'ta büyük açılış: Tüm Bornovalılar davetli

Başkan Eşki, 23 Ocak Cuma günü saat 15.00'te Pınarbaşı Meydanı'nda düzenlenecek açılışa tüm Bornovalıları ve İzmirlileri davet ederek, "Türkiye'deki en yüksek Naim Süleymanoğlu heykelini Pınarbaşı'nın bu güzel meydanında hep birlikte açacağız. Pınarbaşı'nı ve Bornova'yı daha güzel bir yer yapmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Dileriz bu çalışmaları daha da artırır ve Bornova'nın her tarafına yayarız. Naim Süleymanoğlu'nun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

"Her mahalleye güvenli ve çağdaş ulaşım"

Bornova'nın farklı mahallelerinde yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Ömer Eşki, hedeflerinin ilçenin tamamında güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım altyapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Naim Süleymanoğlu, Yerel Haberler, Ömer Eşki, Güncel

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki: 'Bornova'nın En Yoğun Güzergâhlarından Birini Çağdaş Bir Kent Aksına Dönüştürdük' - Son Dakika

SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova'nın En Yoğun Güzergâhlarından Birini Çağdaş Bir Kent Aksına Dönüştürdük" - Son Dakika
