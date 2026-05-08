Bornova'da 'Şiir ve Hakikat' Buluşması

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi'nin düzenlediği "Kent Söyleşileri"nde mayıs ayının konuğu şair-yazar Ünal Ersözlü oldu. Şiiri bir hakikat arayışı olarak tanımlayan Ersözlü, İzmir'e duyduğu aidiyeti vurgularken son kitabı "Böğürtlen Öpücüğü"nden de söz etti. Etkinlik, teşekkür belgesi takdimi ve imza günüyle sona erdi.

Bornova'da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kent Söyleşileri"nin son konuğu Ünal Ersözlü oldu. Etkinlik, şair Atilla Er'in Ersözlü'nün şiirlerine dair yaptığı kısa analizle başladı. Şiir üzerine yapılan bu giriş, söyleşinin edebi derinliğini daha en baştan ortaya koydu.

"İZMİR'E AİT OLMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Ünal Ersözlü, konuşmasında İzmir'e duyduğu güçlü aidiyet hissini dile getirerek, "Homeros'un torunları olmaktan ve 8500 yıllık kadim kent İzmir'e ait olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi. Bu sözler, salondan büyük alkış aldı.

ŞİİR: HAKİKATİN İZİNDE BİR YOLCULUK

Şiiri bir hakikat arayışı olarak tanımlayan Ersözlü, kelimeleri titizlikle seçerek ve üzerinde yoğun çalışarak yazdığını belirtti. Şiirin, insanların hayatında vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan yazar, dizelerinde hakikat ile gerçek arasında ince ama derin bir ayrım bulunduğunu ifade etti.

"BÖĞÜRTLEN ÖPÜCÜĞÜ" ÜZERİNE

Ersözlü, son şiir kitabı olan ve 77 şiirden oluşan "Böğürtlen Öpücüğü" hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Kitabın ortaya çıkış süreci ve tematik yapısı üzerine paylaşımlarda bulunan yazar, düz yazılarında da aynı hakikat arayışını sürdürdüğünü dile getirdi.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Kültür ve sanatın kent yaşamındaki önemine dikkat çeken Mengüş, Bornova'nın bu alanda daha da aktif bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Söyleşinin moderatörlüğünü şair-yazar İbrahim Aktaş üstlendi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen programda, Ersözlü'nün edebiyata bakışı ve yazım süreci detaylı şekilde ele alındı. Programın sonunda Ünal Ersözlü'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, yazarın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.