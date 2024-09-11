İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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İzmir'in Bornova ilçesinde silah kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin lira ve 1620 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.