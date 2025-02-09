Bornova'da Tohum Takas Şenliği ve Ekolojik Yerel Tohum Merkezi Açılışı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla 15 Şubat 2025 Cumartesi günü Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri'nde, Tohum Takas Şenliği düzenleyecek. Şenlik kapsamında Bornova Belediyesi Ekolojik Yerel Tohum Merkezi'nin açılışı da yapılacak.

Bornova Belediyesi, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla 15 Şubat 2025 Cumartesi günü Tohum Takas Şenliği düzenleyecek. Şenlik kapsamında Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ekolojik Yerel Tohum Merkezi, şenlik günü kapılarını açacak. Şenlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesi, 14 ilçe belediyesi ve birçok yerel tohum derneği yer alacak. Ücretsiz tohum paylaşımının yanı sıra tohum topu ve çimlendirme atölyeleri, tarımsal paneller ve müzik dinletisi yapılacak.

Yaz ve kış sebze tohumları ücretsiz dağıtılacak

Şenlikte, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaz ve kış sebze tohumlarının yanı sıra çeşitli çiçek tohumları da ücretsiz dağıtılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyeler ve yerel tohum dernekleri, kendi bölgelerine özgü tohumları Bornovalılarla paylaşarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sunacak.

"Bornova'nın doğayla uyumlu geleceğini inşa edecek"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların korunması konusunda belediye olarak kararlı olduklarını belirterek, "Yerel tohumlar, sadece geçmişin bir mirası değil, aynı zamanda geleceğimizin de güvencesidir. İklim krizine karşı dayanıklı, kimyasallardan arındırılmış sağlıklı üretimi teşvik etmek için Ekolojik Yerel Tohum Merkezi'ni kurduk. Bu merkez, çiftçimize ve üreticimize destek olacak, yerel tohumları gelecek kuşaklara aktaracak bir köprü görevi görecek" dedi.

Bornova'nın verimli topraklarında geleneksel tarımı yaşatmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın, en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Bugün bir tohum ekiyoruz ve bu tohum, Bornova'nın doğayla uyumlu geleceğini inşa edecek" diyerek, tüm Bornovalıları bu büyük şenliğe davet etti.

Tohum Takas Şenliği'nde neler yapılacak

Tohum Takas Şenliği kapsamında, ücretsiz yerel tohum dağıtımı yapılacak, Bornova Belediyesi Ekolojik Yerel Tohum Merkezi açılacak, tohum topu ve çimlendirme atölyeleri, uzman akademisyen ve tarım gönüllüleriyle panel, mini konser ve diğer etkinlikler düzenlenecek.