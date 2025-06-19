İzmir\'de korkutan orman yangını!

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarının sayısı da gözler görülür şekilde arttı. İzmir'in Bornova ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.