Bornova'da Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi Etkinliği - Son Dakika
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Bornova'da Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi Etkinliği

Bornova\'da Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi Etkinliği

Bornova Belediyesi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi iş birliğiyle düzenlenen 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getiriyor. Ağustos ayı boyunca her perşembe yapılan etkinliğin üçüncüsü, 22 Ağustos Perşembe (yarın) Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

21.08.2024 11:41  Güncelleme: 11:52
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi iş birliğiyle düzenlenen 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getiriyor. Ağustos ayı boyunca her perşembe yapılan etkinliğin üçüncüsü, 22 Ağustos Perşembe (yarın) Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Bornova Belediyesi'nin Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi ile birlikte düzenlediği 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliği, devam ediyor. Etkinlik, 22 ve 29 Ağustos'ta da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek. Her Perşembe akşamı saat 21.00'den gece yarısına kadar süren programda, katılımcılar hem bilim sohbetlerine katılma hem de teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buluyorlar.

Sunumlar ilgiyle izleniyor

Program kapsamında, 22 Ağustos'ta Dr. Tülin Çetin'in "Küresel Isınmanın Biyoçeşitliliğe Etkisi" ve Dr. İpek Ürkmez'in 29 Ağustos'taki "Pilin Hikayesi" sunumu, vatandaşlarla buluşacak.

Teleskoplarla gözlem

Etkinlikte kurulan 5 adet teleskopla katılımcılar, Satürn, Andromeda Gökadası ve çeşitli yıldız kümelerini gözlemleme şansı yakalıyarlar. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü öğrencileri, gözlemler sırasında katılımcılara rehberlik ediyor. Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlik, yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hedef bilime ilgiyi artırmak

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bilimi ve gökyüzünü halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mevlana, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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