Bornova'da Yol Sorunları ve Yeni Tesis Projesi - Son Dakika
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Bornova'da Yol Sorunları ve Yeni Tesis Projesi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ Zafer Mahallesi'nde yol sorunlarını çözme sözü verirken, atıl durumdaki belediye tesisinin yıkılarak yerine modern bir yaşam alanı yapılacağını açıkladı. Yeni proje, pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası içerecek.

10.12.2024 11:22  Güncelleme: 12:13
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek yol sorunları ve atıl durumdaki belediye tesisini yerinde inceledi. Eşki, yol sorunlarının çözüleceğini belirtirken atıl durumdaki tesisin yıkılacağını ifade ederek "Bölge halkının ihtiyaçlarına uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni tesis içinde pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası yer alacak" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha çalışmaları kapsamında Altındağ Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek yol sorunları ve atıl durumdaki belediye tesisini yerinde inceledi. Yağışlarla oluşan su birikintilerinin mahalle sakinlerini zorladığını belirten Eşki, yolların kısa sürede onarılacağını söyledi. Atıl durumdaki binanın yıkılarak yerine pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası içeren modern bir tesis yapılacağını duyurdu.

Yol sorunlarına acil müdahale

Sorunun çözüleceği sözü veren Eşki, "Özellikle yağışlarla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, mahalle sakinlerimizin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Ekiplerimizle birlikte kısa sürede gerekli onarımları yaparak bu sorunu çözeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir kış geçirmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Atıl tesis yerine modern bir yaşam alanı geliyor

Rekreasyon alanında kullanılmayan belediye binasını yıkacaklarını söyleyen Eşki, "Bölge halkının ihtiyaçlarına uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni tesis içinde pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası yer alacak. Projelendirmenin son noktasına geldik. Zafer Mahallesi artık eskisinden çok daha renkli, çok daha hareketli, çok daha güzel bir yer haline sizlerle beraber gelecek" açıklamasında bulundu.

Mahalle halkından tam destek

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek, Başkan Eşki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. "Bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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