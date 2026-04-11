Bornova'da Zafer Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek ikinci kat asfalt, kaldırım, refüj ve aydınlatma çalışmalarının başlayacağını açıkladı. İlk kat asfalt sonrası oluşan çukurların güvenlik için kapatıldığını belirten Eşki, caddenin kısa sürede modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını söyledi. Eşki, çalışmaların ardından Süvari Caddesi'nde de uzun süredir beklenen dönüşümün gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi'nin en yoğun arterlerinden biri olan Zafer Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını ilgili birim sorumlularıyla birlikte yerinde inceledi. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar planlı şekilde ilerliyor.

İkinci kat asfalt ve yeni düzenleme geliyor

Başkan Eşki, Mustafa Kemal Caddesi ile Süvari Caddesi arasında kalan bölümde ilk kat asfaltın tamamlandığını belirterek, ikinci kat asfalt çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Bu sürecin ardından kaldırımların yenileneceğini, orta refüjün yeniden düzenleneceğini ve modern aydınlatma sistemlerinin kurulacağını söyledi.

"Güvenli ve modern bir cadde olacak"

Eşki, ilk kat asfalt sonrası oluşan çukurların sürücüler için risk oluşturmaması adına hızla kapatıldığını vurgulayarak, "Trafiğe engel olmasın, kazalara neden olmasın diye gerekli önlemleri aldık. Çok yakında burası; yolu, kaldırımları, orta refüjü ve ışıklandırmalarıyla Bornova'nın en ışıltılı yerlerinden biri haline gelecek" dedi.

Sırada Süvari Caddesi var

Zafer Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Süvari Caddesi'nde de uzun süredir beklenen dönüşümün hayata geçirileceğini belirten Eşki, Bornova genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik projelerin süreceğini dile getirdi.