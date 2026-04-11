Bornova'da Zafer Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'da Zafer Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor

11.04.2026 09:28  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi. İkinci kat asfalt, kaldırım, refüj ve aydınlatma düzenlemeleriyle cadde modern bir görünüm kazanacak.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek ikinci kat asfalt, kaldırım, refüj ve aydınlatma çalışmalarının başlayacağını açıkladı. İlk kat asfalt sonrası oluşan çukurların güvenlik için kapatıldığını belirten Eşki, caddenin kısa sürede modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını söyledi. Eşki, çalışmaların ardından Süvari Caddesi'nde de uzun süredir beklenen dönüşümün gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi'nin en yoğun arterlerinden biri olan Zafer Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını ilgili birim sorumlularıyla birlikte yerinde inceledi. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar planlı şekilde ilerliyor.

İkinci kat asfalt ve yeni düzenleme geliyor

Başkan Eşki, Mustafa Kemal Caddesi ile Süvari Caddesi arasında kalan bölümde ilk kat asfaltın tamamlandığını belirterek, ikinci kat asfalt çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Bu sürecin ardından kaldırımların yenileneceğini, orta refüjün yeniden düzenleneceğini ve modern aydınlatma sistemlerinin kurulacağını söyledi.

"Güvenli ve modern bir cadde olacak"

Eşki, ilk kat asfalt sonrası oluşan çukurların sürücüler için risk oluşturmaması adına hızla kapatıldığını vurgulayarak, "Trafiğe engel olmasın, kazalara neden olmasın diye gerekli önlemleri aldık. Çok yakında burası; yolu, kaldırımları, orta refüjü ve ışıklandırmalarıyla Bornova'nın en ışıltılı yerlerinden biri haline gelecek" dedi.

Sırada Süvari Caddesi var

Zafer Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Süvari Caddesi'nde de uzun süredir beklenen dönüşümün hayata geçirileceğini belirten Eşki, Bornova genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik projelerin süreceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:55:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.