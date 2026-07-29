Bornova’dan Filistin’e gönül köprüsü

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Filistin'in 120 bin nüfuslu Dura Belediyesi ile "Kardeş Şehir Protokolü" imzaladı. Kentsel hizmetler, dijital belediyecilik ve kültürel etkileşim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen imza töreninde, Ege Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli gençlere yönelik eğitim ve lojistik destek hamleleri ön plana çıktı.

Bornova Belediyesi, uluslararası dayanışma ve yerel yönetimler arası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda bir yıldır titizlikle yürütülen diplomatik temaslar resmiyete döküldü. Ekim 2025'te imzalanan niyet beyanı, karşılıklı meclis kararları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan resmi onayın ardından; Bornova Belediyesi ile Filistin Devleti Batı Şeria bölgesinin stratejik kenti Dura Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Kurumsal kapasiteleri artırmak, belediyecilik tecrübelerini paylaşmak ve halklar arasında kalıcı bir dostluk bağı kurmak amacıyla düzenlenen törene, Dura Belediye Başkanı Mohannad Amro, Dış İlişkiler Müdürü Abdel Majeed Dasseh ve Meclis Üyesi Basem Doudin'den oluşan Filistin heyeti katıldı.

BAŞKAN EŞKİ: "FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER BİZİM EMANETİMİZDİR"

Ziyaret ve imza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Filistin heyetini Bornova'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Bölgedeki insani dramı ve zorlu süreci çok yakından ve endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Başkan Eşki, özellikle çocukların ve gençlerin yaşadığı mağduriyetlerden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Şartların bir an önce iyileşmesini temenni eden Eşki, Bornova Belediyesi'nin gençlik yatırımlarını örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'mizde üniversite öğrencilerimizin günlük sıcak yemek, konforlu ders çalışma alanları ve ücretsiz internet bağlantısı gibi tüm temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyoruz. Bunun da ötesinde, gençlerin inovatif fikirleri için 3 boyutlu yazıcılar sunuyor, ses ve görüntü stüdyoları kuruyoruz. Ege Üniversitesi'nde eğitim gören ya da kentimize gelecek olan Filistinli öğrenciler de artık bizim birer evladımız, emanetimizdir. Kapılarımız onlara sonuna kadar açıktır; merkezimize gelerek tüm bu teknolojik ve lojistik imkanlardan sonuna kadar ücretsiz faydalanabilirler."

"BORNOVA'NIN TEKNOLOJİK VE SOSYAL BELEDİYECİLİK DENEYİMİNİ ÖRNEK ALIYORUZ"

Bornova Belediyesi'nin kadınlara, gençlere yönelik vizyoner projelerini ve akıllı kent uygulamalarını büyük bir hayranlıkla izlediklerini belirten Dura Belediye Başkanı Mohannad Amro, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen dirençli ve güçlü bir halk olduklarını dile getiren Amro, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti. Nüfus olarak Bornova'dan daha küçük olmalarına rağmen benzeri sosyal ve teknolojik projeleri Dura kentinde de hayata geçirmek istediklerini söyleyen konuk başkan, şöyle konuştu:

"Bornova Belediyesi ile kurduğumuz bu kurumsal ilişki bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Bu tarihi iş birliğinin kağıt üzerinde kalmaması, sürekli iletişim ve kurulacak özel komisyonlar vasıtasıyla düzenli olarak takip edilmesi en büyük temennimizdir. Bizim en büyük ortak önceliğimiz Filistin davasıdır ve bu haklı davayı her platformda birlikte savunmaya devam etmek çok önemlidir. Dünyanın her yerinde başarılı olan Filistinli öğrencilerle gurur duyuyoruz. İki gün önce açıklanan lise mezuniyet sınavlarında yüzde 99 başarı oranına ulaşan çok sayıda parlak gencimiz var. Bornova Belediyesi ile yaptığımız bu protokolün akademik iş birliklerine de vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu başarılı gençlerimizin Ege Üniversitesi'nde eğitim alabilmesi ve burada eğitim gören mevcut öğrencilerimiz için sürekli etkinlikler, karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi aramızdaki bağı daha da sarsılmaz kılacaktır. Özellikle e-hizmet ve dijital belediyecilik uygulamaları konusunda Bornova'nın teknik desteğine talibiz."

DİJİTAL İKİZ SUNUMU VE ANLAMLI SAHA ZİYARETLERİ

Protokolün imzalanmasının ardından Filistin heyeti, Bornova Belediyesi bünyesindeki Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada konuk heyete, Bornova'nın yönetim süreçlerini kolaylaştıran "Dijital İkiz" platformu başta olmak üzere akıllı kent otomasyonları ve iyi uygulama örnekleri hakkında detaylı bir teknik sunum yapıldı. Programın saha incelemeleri bölümünde ise anlamlı mekanlar ziyaret edildi. Heyet, tarihi Sarnıç Mescid-i Aksa ile Abide-i Hürriyet Meydanı'nı gezerek programı tamamladı.