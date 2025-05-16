Bornova Gençlik Festivali'nde Grup Zoza Coşkusu

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde, Bornova Belediyesi müzik eğitmenleri ve kursiyerlerinden oluşan Grup Zoza sahne aldı.

Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde sahne alan Bornova Belediyesi müzik eğitmenleri ve kursiyerlerinden oluşan Grup Zoza, rock müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Küçükpark Meydanı'nda sahneye çıkan Grup Zoza, sevilen rock şarkılarıyla dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. İlk kez sahne alan grubun özgün yorumu, özellikle gençlerden tam not aldı.

Sağlıklı geleceğe sporla ve bilinçle adım

"Sağlıklı Genç, Sağlıklı Gelecek" temasıyla oluşturulan sağlık standında gün boyu Bornovalılara ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Özellikle HPV virüsü hakkında gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarına dikkat çekildi. Pilates, zumba ve masa başı egzersizleri gibi sportif etkinlikler de yoğun katılımla gerçekleşti.

Final heyecanı Seksendört'le ile devam edecek

Festivalin finali, 16 Mayıs akşamı saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak Grup Seksendört konseriyle gerçekleşecek. Konser öncesinde, Bornova'yı 19 Mayıs ruhuyla saracak kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 19.30'da Küçükpark'tan başlayacak yürüyüş, bayraklarla ve marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.

"Bayram coşkusunu birlikte yaşayalım"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları kortej yürüyüşü ve Seksendört konserine davet ederek, "Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, bir dirilişin ve gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Gelin bu akşam, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Hep birlikte yürüyelim, birlikte söyleyelim, birlikte umutlanalım. Bornova sokakları bu akşam gençliğin ve Cumhuriyetin neşesiyle dolacak" dedi.