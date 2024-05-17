Bornova Gençlik Festivali\'nde Redd Konseri

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlediği Gençlik Festivali, sevilen rock grubu Redd'in Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konseriyle devam etti. Coşku dolu konser için binlerce Redd hayranı, İzmir'in dört bir yanından Bornova'ya geldi.

Küçükpark Meydanı'nda capoeira gösterisinin ardından sevilen rock grubu Redd sahne aldı. Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere sadece Bornova'dan değil, İzmir'in dört bir yanından binlerce genç büyük ilgi gösterdi.

"BORNOVA'DA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Grubun solisti Doğan Duru, "Bu hafta gençlerin haftası ve böylesi anlamlı bir festivalde üniversite kenti Bornova'da olmak çok güzel" diyerek, kendilerine bu imkanı veren Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

CUMARTESİ AKŞAMI MADRİGAL

Gençlik Festivali, bugün yine aynı meydanda gerçekleşecek aerobik ve taekwondo gösterileri ile devam edecek. Festivalin finali ise 18 Mayıs akşamı yapılacak. Bornova-Bayraklı sınırından başlayacak kortej ile coşku, Bornova sokaklarına taşınacak. Kortejin sona erdiği Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda, alternatif rock müzik grubu Madrigal'ın konseri gerçekleşecek.