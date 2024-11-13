Bornova Kent Bostanı'nda İlk Hasat Sevinci - Son Dakika
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Bornova Kent Bostanı'nda İlk Hasat Sevinci

Bornova Belediyesi tarafından açılan Kent Bostanı'nda, kadın üreticiler ilk hasatlarını yaparak sağlıklı beslenme ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Proje ile organik üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

13.11.2024 09:48  Güncelleme: 10:47
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin geçen Eylül ayında Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi'nde hizmete açtığı Kent Bostanı'nda ilk hasat coşkusu yaşandı. Belediye bünyesinde yaklaşık 1,5 ay önce dikilen soğan ve ıspanakların ilk hasadı, kadın üreticiler tarafından yapıldı.

Bornova'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi'nde 38 kadın, kendilerine ayrılan yaklaşık 30 metrekarelik alanlarda ürün yetiştirme fırsatını buluyor. Kadınlar burada evlerinde tüketmek üzere karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, soğan, dereotu, marul, roka ve maydanoz gibi 9 çeşit sebzeyi tamamen organik yöntemlerle üretiyor. Bu üretim hem sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyor hem de aile ekonomisine destek oluyor.

Ev ekonomisine destek, sağlıklı beslenme imkanı

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'da kadınların kendi ürettikleri organik ürünlerle evlerini beslemelerini, aile bütçelerine destek sağlamalarını önemsiyoruz. Kent Bostanı projemiz ile hem sağlıklı ve doğal gıda üretimini teşvik ediyor hem de kadınlarımızın doğayla iç içe, dayanışma içinde olmalarını sağlıyoruz. Bu bostanların Bornova'nın diğer bölgelerinde de yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kent bostanlarının sayısını artırmayı hedefliyor. Bu sayede daha fazla kadının sağlıklı üretim sürecine dahil edilmesi ve yeşil alanların artırılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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