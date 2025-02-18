Bornova'nın UNESCO Adaylığı Süreci Ele Alındı

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(İZMİR) - İzmir'in UNESCO adaylığı sürecinde Bornova'nın önemi, Bornova Belediyesi'nin tarafından düzenlenen söyleşide ele alındı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültürel mirasın korunması için akademisyenler ve toplumla iş birliği içinde çalıştıklarını ifade ederek, Bornova'nın İzmir'in UNESCO yolculuğundaki temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün Dramalılar Köşkü'nde, "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi" kapsamında gerçekleştirdiği söyleşide, planlama alanında çalışan profesyoneller ve akademi dünyasından isimler, Bornova tarihi ve kültürünün ön plana çıkarılmasına yönelik fikirlerini ortaya koydu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, İzmir'in UNESCO adaylığı sürecinde Bornova'nın kritik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri'nin İzmir'in tarih öncesi dönemlerine ışık tuttuğunu belirten Çırak, Levanten kültürünün ise kentsel dokuyu şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Şehir Plancısı Ezgi Yekbun Aksu da Bornova'nın tarihi dokusunu büyük ölçüde koruduğunu belirterek, özellikle küçük meydanlara sahip dar sokakların ve yüksek bahçe duvarlarıyla karakterize olan Levanten yerleşim düzeninin korunması gerektiğini vurguladı.

"Bornova'yı dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Bornova, binlerce yıllık geçmişiyle İzmir'in UNESCO sürecinde vazgeçilmez bir role sahip. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri, İzmir'in bilinen en eski yerleşim alanları olarak dünya mirası kriterlerine tam anlamıyla uyuyor. Bornova Belediyesi olarak, bu tarihi değerleri korumak ve dünya ölçeğinde tanıtmak için akademisyenler, şehir plancıları ve toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Müze Müdürlüğü'müzü kurarken de amacımız, bu kadim mirası bilimsel veriler ışığında gün yüzüne çıkarmaktı. Bu tür etkinlikler ile birlikte Bornova'yı dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.