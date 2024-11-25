Borrell: AB, Gazze'deki Krizi Yönetemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Borrell: AB, Gazze'deki Krizi Yönetemedi

Josep Borrell, AB'nin Gazze'deki sivil kayıplar ve çatışmalara müdahale etmede yetersiz kaldığını belirtti.

25.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevini devretmesine günler kala AB'nin Gazze'de sivil kayıpların artması başta olmak üzere İsrail'in 2024'te sürdürdüğü eylemleri engellemekte başarısız olduğunu belirtti.

Borrell, 1 Aralık 2019'dan bu yana devam ettirdiği görevinde sürenin sonuna yaklaşırken AB'nin "Ateş yayındaki Avrupa" başlığı verilen 2024 yıllığında blog yazısı kaleme aldı.

Borrell, 2024'e " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların" damga vurduğunu belirtti.

"Avrupa'da pek çok kişi (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla uyandı ama henüz yataktan çıkamadı." ifadesini kullanan Borrell, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetimiyle Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığının belirsizleştiğine dikkati çekti.

Borrell, "Başka seçeneğimiz yok. Kendi güvenliğimizi sağlayabilecek duruma gelmemiz elzemdir. Refahımız ve geleceğimiz, her dört yılda bir ABD seçmenlerinin ruh haline bağlı kalmaya devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Orta Doğu politikasına dikkati çeken Borrell, "Sivil kayıp sayısının her ay artmasını, Gazze'deki insani durumun felakete dönüşmesini, Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmasını ve Filistin Yönetimi'nin çöküşün eşiğine gelmesini, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile tüm bağlarını kopararak Filistinliler adına felaket kararlar almasını engelleyemedik." itirafında bulundu.

Borrell, bu durumun AB'ye "çifte standart" yakıştırması yapılmasına yol açtığını, bunun doğru olmadığını belirterek, AB'nin eylemsizliğinin bu izlenime sebep olduğunu ifade etti.

"Batı" ve "diğerleri" ayrımının keskinleşmesi riskinin arttığını vurgulayan Borrell, bundan kaçınılmasının gerektiğini kaydetti.

"AB'nin geleceği için ölümcül bir tehlike"

ABD'nin izolasyonist politikaları göze alabileceği ancak AB için aynı durumun söz konusu olmadığını belirten Borrell, "Avrupa liderleri, doğal olarak çoğunlukla ekonomilerimizin ve toplumlarımızın karşı karşıya olduğu iç sorunlara ve bunların Avrupa vatandaşları arasında uyandırdığı tepkilere odaklanma eğilimindedir. Elbette kimse onları bunun için suçlayamaz ancak bunun dünyanın geri kalanıyla ilişkilerimize zarar verebilecek eylemlere yol açmamasını sağlamalıyız. Bu, AB'nin geleceği için ölümcül bir tehlike olur." tespitinde bulundu.

Borrell, görev süresi boyunca AB'nin "gücün dilini konuşmayı öğrenmesi" için çalıştığını, sürecin tamamlanmaktan çok uzak olduğunu ancak bu amaç uğruna çalışmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell: AB, Gazze'deki Krizi Yönetemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:35:09. #1.11#
SON DAKİKA: Borrell: AB, Gazze'deki Krizi Yönetemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.