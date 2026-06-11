Borrell: Avrupa'da Savaş Olabilir - Son Dakika
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Borrell: Avrupa'da Savaş Olabilir

11.06.2026 19:19
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Eski AB dış ilişkiler temsilcisi Borrell, Avrupa'da savaş olasılığına dikkat çekti ve ABD ile bağları koparması çağrısında bulundu.

Eski Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'da savaş olası bir gerçekliktir" uyarısında bulunarak, Avrupa Birliği'ni (AB), ABD ile bağlarını koparmaya çağırdı.

Mevcut durumda İspanya merkezli uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşu Barcelona Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin (CIDOB) başkanı olan Borrell, Katalonya bölgesinin La Seu d'Urgell'de ilçesinde düzenlenen 37. Piren İş Toplantısı'nda konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa atıfta bulunan Borrell, "Avrupa'da savaş olası bir gerçekliktir. Sınırımızda savaş var ve bunu yürüten insanlar var. Yüzbinlerce insanın ölümüne neden oluyor ve bu burada durmayabilir." dedi.

Borrell, görüşünü dört ana başlıkta desteklerken, bunları "savaşın Avrupa topraklarına geri dönmesi ve barışın doğal durum olduğuna dair inancın sona ermesi, Çin'in büyük bir güç olarak yükselişi, Orta Doğu'daki aşırı kırılganlıklar ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki giderek büyüyen uçurum" olarak sıraladı.

Avrupa'nın Rusya'ya tekrar bağımlı hale gelmeden veya Çin'e daha da yaklaşmadan kendi teknoloji ve enerji yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Borrell, "Sihirli bir değnek yok. Çin'in 50 yılını aldı ama başardı. Biz de başarabiliriz ama bunu istememiz gerekiyor. Bu, kaynakları tahsis etme ve hedefler belirleme meselesidir." diye konuştu.

Borrell, AB'nin kendi çıkarlarını savunmak için gerekirse ABD ile bağlarını koparması gerektiğini dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamalarını artırmaya yönelik ısrarcı taleplerini de eleştirdi.

Ekonomik anlamda Avrupa'nın iyi durumda olmadığını ve acil toplanması gerektiğini vurgulayan Borrell, aksi takdirde bunun sonuçlarının, şu anda iyi durumda olan İspanya ekonomisini de etkileyebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell: Avrupa'da Savaş Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melda Önen Melda Önen:
    ben bu işleri yakından biliyorum çünkü benim akrabamın biri Avrupa'da yaşıyo ve o da söylüyo aynı şeyleri hep! işler gerçekten zor bir durumda! 0 0 Yanıtla
  • Ergün Kizilbent Ergün Kizilbent:
    güzel sözler ama ne yapacak ki Avrupa ya! hep böyle konuşuyolar da sonra bi şey olmuyo hiç! umarım bu sefer gerçekten adım atarlar ama çok şüpheliyim açıkçası! 0 0 Yanıtla
  • Serdar Yildiz Serdar Yildiz:
    yahu bu adamlar her gün başka bi şey söylüyo vergileri arttıracaklar herhalde bu lafları dinlemek için! 0 0 Yanıtla
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