Borrell: Gazze'deki Katliamdan Hayal Kırıklığı - Son Dakika
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Borrell: Gazze'deki Katliamdan Hayal Kırıklığı

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell, Gazze'deki durumu eleştirerek İsrail'e baskı yapılması gerektiğini açıkladı.

29.11.2024 14:18
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yaptığı 5 yılı tamamlayan Josep Borrell, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i durduramadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Borrell, 1 Aralık'ta görevini Kaja Kallas'a devretmeden önce, İspanya devlet radyosu RNE'ye konuştu.

"(Gazze'deki) Bu katliamı durduramadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yapılacak tek şey, İsrail üzerinde baskı kurmaktır." diyen Borrell, birkaç gün önce Ürdün'ü ziyaret ettiğini ve farklı insani yardım kuruluşlarının kendisine yaklaşık 250 bin Filistinliye yapılan yardımları durdurmak zorunda kaldıklarını söylediklerini aktardı.

Borrell, Gazze'nin kuzeyindeki insanlara hiçbir yardım yapamadıklarını ifade ederek "Onlara sunacak hiçbir şeyimiz yok. Bu güvenlik koşullarıyla içeri giremeyiz." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan süreli ateşkes anlaşmasının "çok kırılgan olduğunu" vurgulayan Borrell, "İsrail, ABD'nin de desteğiyle saldırma hakkını saklı tutuyor." diye konuştu.

Dünyadaki mevcut çatışma bölgeleri için oldukça karamsar bir tablo çizen Borrell, "Ukrayna da kötüye gidiyor. Ukrayna kendini savunmaya çalışıyor çünkü yardım ediyoruz. Yardımı kesmek, burayı Rusya'ya bırakmak olur." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, "Avrupa, dünya nüfusunun sadece yüzde 5'ini temsil ediyor." diyerek "AB'nin Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri karşısında güç kaybettiğini" söyledi.

Borrell ayrıca, yeni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın ilk ziyaretini, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Borrell: Gazze'deki Katliamdan Hayal Kırıklığı - Son Dakika

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