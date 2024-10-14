Borrell: Guterres karar vermez, Güvenlik Konseyi belirler

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik, BM Geçici Gücü'nü (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekmesi talebiyle ilgili olarak, bunun BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış bir karar olduğunu ve Guterres'in bu konuda yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, girişte yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Guterres'e seslenerek UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Borrell, "Herkese hatırlatmak istiyorum ki; bu görevin devam edip etmeyeceğine BM Genel Sekreteri karar vermiyor. Bu tür kararları Güvenlik Konseyi alır. Bu yüzden, Genel Sekreter Antonio Guterres'i suçlamayı bırakın çünkü bu tür kararları kendisi değil, Güvenlik Konseyi alıyor." ifadelerini kullandı.

Genel duruma da değinen Borrell, "Batı Şeria ve Gazze'de insani durum, sivillere yönelik saldırılar, altyapının tahribi ve yerleşimci şiddeti artıyor. Özellikle Cebaliye'deki mülteci kampında diğer yerlere göre daha fazla." diye konuştu.

İsrailli iki bakana yaptırım gündemde

Borrell, dışişleri bakanlarının gündeminde "şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere ve hatta iki bakana (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) yönelik yaptırımların da bulunduğunu anımsattı.

AB, İsrail'in UNIFIL saldırısına dahi yanıt vermekte gecikti

Borrell, "Dün gece, nihayet, saatler süren tartışmaların ardından, Lübnan'daki UNIFIL'i destekleyen bir bildiri üzerinde anlaştık. 27 AB üyesi, İsrail'den UNIFIL'e saldırmayı bırakmasını istemek konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Borrell bir gazetecinin, "AB'nin Orta Doğu konusunda tek sesle konuşması neden bu kadar zor?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Oldukça açık olan bazı şeyleri söylemek çok uzun sürüyor. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarına karşı olmamız gerektiği oldukça açık, özellikle de askerlerimiz orada olduğu için, birçok Avrupalı ??asker orada olduğu için. Bu nedenle üye ülkeler bu konuda daha hızlı bir anlaşmaya varabilselerdi memnun olurdum."

Borrell, "Birçok AB üyesi ülke bu göreve katılıyor. Çalışmaları çok önemli. BM birliklerine saldırmak tamamen kabul edilemez." dedi.

AB tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada İsrail'in UNIFIL'e saldırılarından ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma beklendiği duyurulmuştu.