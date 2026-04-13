Borsa İstanbul Dünyada İkinci Sıraya Yükseldi, Aselsan 40 Milyar Doları Aştı

Borsa İstanbul'da geçen hafta şirketlerin piyasa değeri 1.4 trilyon lira artarak 19.5 trilyon liraya çıktı. Endekste 30 Mart'tan bu yana yükseliş yüzde 13.2'ye ulaştı ve Borsa İstanbul, dünyanın en iyi performans sergileyen ikinci piyasası oldu. Bu yılki yükseliş yüzde 24.97'ye ulaşarak 2025'in tamamındaki yükselişin iki katı performans gösterdi.

Borsa İstanbul'da bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 210 ile finansal kiralama oldu, spor endeksi ise yüzde 10.5 değer kaybetti. ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, jeopolitik risklerin azalmasıyla risk iştahını canlandırdı ve Türkiye'nin borçlanma maliyetleri geriledi.

Aselsan, geçen hafta hisse senetleri yüzde 20.57 yükselerek 398.5 liraya çıktı ve Türkiye'de piyasa değeri 40 milyar doları aşan ilk şirket oldu. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon 817 milyar liraya ulaştı ve son 5 yılda yüzde 5.266 değer kazandı.