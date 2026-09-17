Borsa İstanbul\'daki sert düşüş dünya basınında, fonlardan 1 milyar dolarlık çıkış

(ANKARA) - Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş dünya basınında geniş yer buldu. Financial Times (FT), yatırım fonlarından yaklaşık 1 milyar dolara varan çıkış yaşandığını aktarırken, piyasalardaki sarsıntının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi programıyla Türkiye'nin uluslararası ekonomik güvenilirliğini yeniden tesis etmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da fon piyasasındaki likidite sorunlarının etkisiyle yaşanan sert düşüş uluslararası basında da yankı buldu. İngiltere merkezli Financial Times, "Yatırımcıların 1 milyar dolar çektiği 'fon hücumu'nda Türk hisseleri geriledi" başlıklı haberinde, BIST 100 endeksinin çarşamba günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybettiğini, bunun salı günkü yüzde 2'yi aşan düşüşün ardından geldiğini yazdı.

Gazete, satış dalgasının Pusula Portföy'ün bazı para piyasası ve yatırım fonlarında yatırımcıların iade taleplerini karşılayamadığını açıklamasının ardından başladığını ancak analistlere göre sorunun bundan daha geniş olduğunu belirtti.

FT'ye göre son iki yılda bazı yerel fonlar, bağlı şirketler üzerinden ilişkili oldukları ve halka açıklık oranları düşük şirketlerin hisselerini satın aldı. Haberde yoğun alımların söz konusu hisselerin fiyatlarını ve bunlara yatırım yapan fonların net varlık değerlerini yükselttiği, yüksek getirilerin daha fazla yatırımcı çekerek aynı veya ilişkili hisselere yeni para girişini sağladığı belirtildi.

East Capital portföy danışmanı Emre Akçakmak, FT'ye yaptığı değerlendirmede yaşananları şöyle tanımladı:

"Şu anda gördüğümüz, likidite endişeleri nedeniyle yatırımcıların fonlardan çıkış yaptığı, fiilen bir 'fon hücumu'."

Gazete ayrıca piyasalardaki sarsıntının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi programıyla Türkiye'nin uluslararası ekonomik güvenilirliğini yeniden tesis etmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekti. RBC BlueBay Asset Management Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash ise FT'ye, "Bu belki de Şimşek'in şimdiye kadarki en büyük sınavı" değerlendirmesinde bulundu.

INTELLINEWS: PUSULA'DAKİ LİKİDİTE KRİZİ TÜRKİYE PİYASALARINI SARSTI

Berlin merkezli ekonomi, finans ve iş dünyası odaklı haber servisi IntelliNews "Likidite krizi, Yunanistan'a tekne ve yangın satışı: Pusula Holding'in düşüşü Türkiye piyasalarını nasıl sarstı?" başlıklı analizinde, Pusula Holding ve Pusula Portföy'de yaşanan gelişmelerin piyasaya etkisini ayrıntılı biçimde ele aldı. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yariz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı sırada Marmaris'ten özel tekneyle Yunanistan'a kaçtığı yönünde iddialara gönderme yapıldığı haberde son günlerde Pusula Portföy'de yaşanan temerrüt krizinin kronolojisine yer verildi.

IntelliNews, Pusula Holding ve iştiraklerinin daha önce Tera Group'a satılması için anlaşmaya varıldığını ancak Tera'nın devrin henüz hukuki ve operasyonel olarak tamamlanmadığını ve Rekabet Kurumu, SPK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onaylarına tabi olduğunu açıkladığını aktardı. Haberde Tera'nın, Pusula Portföy'deki mevcut fon yükümlülüklerinden hukuki olarak sorumlu olmadığını özellikle belirttiğine de yer verildi.

IntelliNews, Borsa İstanbul ve tahvil piyasalarına yönelik sistemik tehdidin şimdilik sınırlı kaldığı değerlendirmesinde bulunurken, gelişmelerin Türkiye'de hızla büyüyen banka dışı finans, tasarruf finansmanı ve portföy yönetimi sektörlerindeki kırılganlıklara işaret ettiğini savundu.

REUTERS: SPK 38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Reuters ise "Türkiye'de düzenleyici kurum, hisse manipülasyonu nedeniyle suç duyurularında bulundu ve işlem yasakları getirdi" başlıklı haberinde, SPK'nın Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemlerle bağlantılı olarak 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve söz konusu kişilere Borsa İstanbul'da iki yıl işlem yasağı getirdiğini aktardı.

Reuters, Katılımevim ile aynı grupta bulunan Pusula Portföy'e de iki yıllık işlem yasağı getirildiğini ve şirket yöneticilerinin savcılığa sevk edilenler arasında bulunduğunu bildirdi. Haberde, Pusula Portföy'ün düzenleyici değişikliklerin ardından yatırımcı çıkışlarının yaşanması üzerine bu hafta bazı fonlardaki yükümlülüklerini yerine getiremediğini açıkladığı belirtildi.

Reuters, son dönemdeki sert kayıplara rağmen SPK'nın incelemesine konu üç şirketin hisselerinin yılbaşından bu yana halen önemli ölçüde yükselmiş olduğuna dikkati çekti. Katılımevim hisselerinin son iki haftada yaklaşık yüzde 59 gerilemesine rağmen yılbaşından bu yana yüzde 300'ün üzerinde; Gündoğdu Gıda'nın temmuz sonundaki zirvesinden yüzde 75'in üzerinde düşmesine rağmen yüzde 140'ın üzerinde; Destek Finans Faktoring'in ise temmuz başındaki zirvesinden yüzde 37 gerilemesine rağmen yılbaşından bu yana yüzde 300'ün üzerinde değer kazandığını bildirdi.