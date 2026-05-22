Borsa Manipülasyonu Davasında 10 Sanık Tahliye Edildi

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla aralarında Nihat Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Nihat Özçelik'in de olduğu 13'ü tutuklu 33 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Özçelik, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) muhalefetle suçlandığını, hakkında SPK tarafından yapılan suç duyurusu olmadığını öne sürdü.

Özçelik, "Borsada kara para mı aklanır? Para sistemin içindeyse içindedir. Kara para dışarıdadır, sistemin içine sokmak için yaparsın onu. SPK 14 kişiyi ihbar etmiş, dosyada 40 kişi var." ifadelerini kullandı.

Investco Holding halka açılırken yüzde 10 hisse aldığını anlatan Özçelik, "O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Neden? Kıskançlıktan." dedi.

Sanıklardan Mustafa Ünal'ı yönlendirdiği iddiasını kabul etmeyen Özçelik, kişilere şirket alıp sattığını halka arzla ilgilendiğini, Ünal'a da böyle şirket alıp sattığını iddia etti.

Özçelik, tahliyesini talep ederek şirketlerindeki kayyum kararının kaldırılmasını istedi.

Diğer sanıklar ve avukatlarının da savunmalarının alınmasının ardından hakim ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, Levent İbrahim Papaker, Mesut Çilingir, Doğan Gökesmer ve Mustafa Arslan'ın tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Nihat Özçelik, Mustafa Ünal ve Reha Çırak'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İşlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 13'ü tutuklu 41 kişi "sanık", Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ile Pan Teknoloji AŞ'nin de arasında olduğu toplam 24 şirket "malen sorumlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu sanık Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme" ve "suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği, SPK'nın suç duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla sanıklar Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı kaydediliyor.

Hisse manipülasyonuyla küçük yatırımcılardan elde edilen suç gelirlerini takip eden manipülasyonların sermaye kaynağı olduğu, Nihat Özçelik'in varlık barışıyla izah ettiği 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kar topuna benzediği iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ile Reha Çırak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 5 yıldan 24'er yıla kadar değişen oranlardan hapisle cezalandırılması talep edilen 39 sanık ise şu şekilde sıralanıyor:

"Işık Ökte, Ömer Özbay, Adem Ceylan, Ahmet Kızılay, Ayhan Macit, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Doğan Gökesmer, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, İhsan Kenan Bilgiç, James Cem Papaker, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç, Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mehmet Avni Taptık, Mesut Çilingir, Murat Oku, Mustafa Arslan, Mustafa Ünal, Mustafa Necip Uludağ, Muvaffak İhsan Usel, Nuri Güleryüz, Önder Çolak, Özgür Adıtatar, Özkan Özbek, Selçuk Sak, Sinan Demirbaş, Turan Kaya, Zafer Akdağcık, Zeki Aksoy, Zeynep Boztepe"