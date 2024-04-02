Borusan Contemporary'de Çocuklar İçin Atölye Etkinlikleri

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Borusan Contemporary, nisan ayında farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış eğlenceli ve öğretici atölye etkinlikleri düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar atölyelerde renkleri keşfedecek, üç boyutlu çalışmalar yapacak ve Perili Köşk'ü yeniden tasarlayacak.

"Duyguların Renkleri" atölyesinde, Yağız Özgen, Peter Zimmerman ve Hans Kotter'in sergide yer alan eserleri üzerinden renk kavramına odaklanılacak. Çocuklar, atölyenin üretim aşamasında, gün içinde deneyimledikleri farklı duyguları dışavurumcu sanat tekniği aracılığıyla renklerle çizgileri kullanarak görselleştirecek ve soyut resimler yapacak.

"Keşfedilmemiş Yerler" atölyesinde "Dijital Mitolojiler" sergisinde yer alan sanatçı Ilgın Seymen'in "Bilinmeyen Kıta" isimli eserinden hareketle kimlik, aidiyet ve mekan kavramları üzerine sohbet edilecek. Ardından çocuklar, sanatçının eserinden ilhamla henüz keşfedilmemiş hayali bir dünya için karışık medya tekniğiyle üç boyutlu harita hazırlayacak.

Çocuklar kendi ebeveynlerinin resimlerini yapacak

"Annemin Komik Portresi" müze turunda, sergide yer alan insan fotoğraflarının kullandığı yapıtlar yakından incelenecek. Ardından pastel boya, resim kağıdı ve suluboyaların kullanılacağı, herkesin kendi ebeveynlerinin resmini yapacağı bir sanat çalışması gerçekleştirilecek.

"Akan Boyalarla Soyut Sanat" atölyesi, Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanan "Dijital Mitolojiler" sergi turu ile başlayacak. Markus Linnenbrink tarafından epoksiyle üretilen soyut eserleri yakından inceleyen çocuklar, atölyede mukavva üzerine tutkal, akrilik boya, gıda boyası ile soyut eserler tasarlayacak.

"Kirpinin Rüyası" atölyesi, rehberli anlatımlı sorgulamaya dayalı kısa müze gezisiyle başlayacak. Koleksiyonda yer alan üç boyutlu çalışmalardan yola çıkan çocuklar köpük, kürdan, tüy, boya ve diğer malzemelerin kullanıldığı üç boyutlu çalışmalara imza atacak.

"Paletteki Renkler" atölyesinde "Dijital Mitolojiler" ve "Mat Collishaw: Aritmi" sergileri ziyaret edilecek. Renkleri tanıyalım temalı atölye için müzedeki Yağız Özgen'e ait "8 bit Colour Palette Entries#3" eseri üzerinden renkler keşfedilerek iki adet baskı resim yapılacak.

Optik illüzyon yoluyla eserler üretilecek

"Bir Kez Bakmak Yetmez" atölyesi de "Dijital Mitolojiler" sergisi gezisiyle başlayacak. AÇocuklar, hareketli ve durağan imaj kavramları üzerinden optik illüzyon yoluyla statik görselleri hareketlendirecek ve kendi eserlerini üretecek.

"Bu Müze Başka Müze!" atölyesinde ise çocuklar, Perili Köşk'ü yeniden tasarlayacak. Bu atölye ile mimarlık disiplini çocuklara tanıtılacak ve "Bir bina nasıl oluşturulur?", "Mekan ve malzeme arasında nasıl bir ilişki vardır?" soruları üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirilecek. Ardından, çocuklar tasarımın yapı taşlarından "renk ve doku" ile ilişki kurarak Borusan Contemporary binasını gündelik malzemelerle yeniden tasarlayacak.