Boşanma Aşamasında Bıçakla Tehdit - Son Dakika
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Boşanma Aşamasında Bıçakla Tehdit

17.06.2026 16:35
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İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi F.C.'ye çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Ş.A. yargılanıyor.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ş.A. ve müşteki F.C. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği Ş.A. olayda daha sonra boşandığı eşi F.C'yi korkutmak dışında bir amacı olmadığını savunarak beraatini talep etti.

F.C. de kendisi ve çocukları adına şikayetçi olduğunu söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın çocuğuna yönelik basit yaralama, eşe karşı da tehdit suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Burdur'da bulunan F.C. (27), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu Ş.A'nın (33) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

Her iki mahkemenin "görevsizlik" vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti.

Sanığın cezaevindeyken annesi Ş.K. ile yaptığı telefon görüşmesinde müşteki F.C'ye yönelik tehdit suçu işlediği gerekçesiyle sanık ve annesi hakkında "tehdit" suçundan da İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

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