Boşanma Aşamasında Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
08.05.2026 15:51
Kayseri'de, boşanma aşamasındaki Rabia Alaca'yı öldüren Rahman Alaca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

KAYSERİ'de, boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek öldüren Rahman Alaca (33), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 14 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Rabia Alaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan sonra kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Rabia Alaca'nın cenazesi ise Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın, Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Rahman Alaca ile Rabia Alaca'nın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve olay tarihinden önce boşanma davalarının duruşmasının görüldüğünü de anlatan Rahman Alaca, "Boşanma davasında hanımı sevdiğimi söyledim. Hanım tereddütte kalınca boşanmadık ve hakim bize 2 hafta süre verdi. Ne yaptıysam yaranamadım. Erkekliğim kalmadı. Ben ahiretimi yaktım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Olay günü kayınbabamlarda yemekteydik. Ben de Rabia çorbayı çok sevdiği için kendi ellerimle ona çorba yapmıştım. Daha sonra da odasına gidip uzandım. Zil çaldı. Rabia eve geldiğinde, 'Bunun burada ne işi var' dedi ve delirdi. Çıktı gitti. Ben de peşinden gittim. Yakaladım. 'Defol git. Niye geldin' dedi. 'Sakin ol' dedim. Yeniden bana, 'Seni boşayıp aldatacağım' dedi. Ardından da 'Defol git geri zekalı. O yatakta daha iyi' deyince gözüm döndü" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası şoka girdiğini söyleyen sanık Alaca, "Çakıyı birkaç defa salladığımı hatırlıyorum. 'Çabuk yetişin' diye ambulansı aradım. Ambulans geldikten sonra 2-3 dakika müdahale etmiyordu. Hala nefes alıyordu. Cezaevine gittikten 2-3 gün sonra kendime geldim. Vicdan azabı çekiyorum. Allah'a ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Takdir sizin" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Rabia Alaca'nın anne ve babası ise şikayetçi olduklarını söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Rahman Alaca'nın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Alaca'yı söz konusu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

