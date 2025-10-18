Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran A.A ile cihazı yerleştiren İ.T. yakalandı.

ARACINDA TAKİP CİHAZI BULDU

Alınan bilgiye göre, D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ÇIKTI

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan A.A'nın, eşi D.A'nın aracına, İ.T'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.