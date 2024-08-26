Boşanma Aşamasındaki Annesinin Yanında Gördüğü Erkeği Bıçakladı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Annesinin Yanında Gördüğü Erkeği Bıçakladı

Boşanma Aşamasındaki Annesinin Yanında Gördüğü Erkeği Bıçakladı

Bolu'da bir genç, boşanma aşamasında olan annesinin yanında gördüğü erkeği bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.

26.08.2024 18:49
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BOLU'da Anıl G., boşanma aşamasında olan annesinin yanında yürürken gördüğü H.Ç. (58) isimli erkeği bıçaklayıp kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Anıl G., iddiaya göre, babasıyla boşanma aşamasında olan annesini H.Ç. isimli erkekle birlikte yürürken gördü. Anıl G., yanlarına yaklaştığı H.Ç.'yi sağ kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralanan H.Ç., koşarak yakındaki bir mağazaya sığındı. Anıl G. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Ç., İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan Anıl G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Bolu, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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