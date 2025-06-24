Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Sanığa Müebbet Talebi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Karamus, maktul Gözde Karamus'un babası Yüksel, annesi Gülhan Madi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Karamus'un cezai ehliyetinin tam olduğunu belirten sağlık raporunun dosyaya eklendiği kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, maktul Karamus'un vücudundan çıkan 6 kurşundan 5'inin, öldürmeye tek başına yeterli nitelikte olacağını belirterek indirim yapılmamasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Karamus, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatının esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

Serdar Karamus, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.