Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Eden Adam İntihar Etti

KONYA'da besicilik yapan Ali Sarıkaya (65), boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Sarıkaya'yı (50) tabanca ile vurarak yaraladı. Daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve saldırıdan sonra kaçan Sarıkaya, polise yakalanacağını anlayınca da aynı tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve kızıyla birlikte yaşayan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya, çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıktı. Evinden yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra karşısına eşi Ali Sarıkaya çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ali Sarıkaya, tabancayla ateş ederek Yüksel Sarıkaya'nın göğsünden yaraladı. Yüksel Sarıkaya, kanlar içinde yeğe yığılırken; Ali Sarıkaya da geldiği araçla kaçtı. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıkaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bulunduğu belirtildi. Saldırının ardından kaçan ve Aksaray kara yolunda polise yakalanacağını anlayan Sarıkaya, aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde kalan Ali Sarıkaya, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Sarıkaya, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.