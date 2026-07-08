Boşanma Aşamasındaki Eşine Bıçakla Saldırdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
100. Yıl Mahallesi'nde 2 Temmuz'da Gökhan E. (42), boşanma aşamasındaki eşi Çiğdem E'yi (37) evlerinde bıçakla yaraladı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan Gökhan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Çiğdem E'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Bu arada, Çiğdem E'nin boşanma aşamasındaki eşi Gökhan E. hakkında olaydan önce uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
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