Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlıya Cezası Verildi

Güncel

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Saygın Altınöz, Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Saygın Altınöz, savcılık mütalaasının ardından yaptığı savunmada, cinayeti kasten ve planlayarak gerçekleştirmediğini söyledi.

Altınöz, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek "Eşimin A.K. isimli şahısla ilişkisi vardı, bu durum beni psikolojik olarak çok yıprattı. Psikolojimin kötü olması da beni böyle bir şeye sürükledi. Cinayeti ben işledim fakat planlayarak yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Saygın Altınöz'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Havva Altınöz, 27 Nisan 2023'te Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'nde evinin önündeki aracının içerisinde aralarındaki boşanma davası süren eşi Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak yaralanmış, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Havva Altınöz, yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı Saygın Altınöz polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.