Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki eşini vurup yaraladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.D. ile E.D, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın ardından A.D'nin silahla ateş açması sonucu E.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.D, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın şüphelisi A.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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